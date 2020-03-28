Центробанк сегодня зафиксировал официальные курсы иностранных валют к рублю

Они будут действовать до конца следующей недели в связи с тем, что президент Владимир Путин объявил ее выходной для предотвращения распространения коронавируса. В стране уже зафиксировано свыше тысячи заболевших, четыре человека скончались.

Банк России установил курсы иностранных валют к рублю – в ближайшие дни стоимость доллара составит 77 рублей 73 копейки, а евро – почти 86 рублей. О том, что курсы будут зафиксированы по крайней мере до конца следующей недели, регулятор сообщил в четверг, объяснив свое решение длинными каникулами, объявленными на днях президентом. Указанные курсы будут действовать вплоть до 6 апреля, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

25 марта Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. При этом все структуры жизнеобеспечения будут действовать. В их число входят медицинские учреждения и аптеки, а также магазины, банки, транспорт и органы власти.

Помимо курсов валют, также были зафиксированы учетные цены на драгоценные металлы.