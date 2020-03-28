Компания-стартап OneWeb объявила о банкротстве и запустила процесс реорганизации

Заявление об этом подано в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом говорится на сайте британской компании. Отмечается, что на протяжении последнего времени OneWeb вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, но они провалились из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с коронавирусом. Глава компании Адриан Штекель также подтвердил информацию об увольнении части сотрудников.

Накануне газета «Файнэншл таймс» написала со ссылкой на источник, что OneWeb может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников до конца дня. По информации издания, компании не удалось договориться с японским Softbank о привлечении дополнительных средств в размере 2 миллиардов долларов.