Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 100 тысяч 700 человек

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. Согласно этой информации, в стране скончались почти 1,5 тысячи инфицированных, поправились свыше 800. Таким образом, Соединенные Штаты более чем на 10 тысяч зарегистрированных случаев опередили Италию и на 15 тысяч — Китай.

На поддержку американской экономики из-за последствий коронавируса будет выделено свыше 2 триллионов долларов. Соответствующий закон подписал президент Дональд Трамп. Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам. Это самая крупная помощь в истории США. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере 800 миллиардов долларов.