В России начинаются длинные выходные

Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. По его словам, это необходимо, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

Власти Подмосковья ожидают начала дачного сезона в связи с нерабочей неделей. Гражданам, однако, стоит воздержаться от коллективной деятельности и дождаться улучшения эпидемиологической обстановки. С таким предупреждением выступил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он также поручил всем муниципальным службам максимально усилить работу по всем направлениям, чтобы упростить жизнь граждан, вынужденных круглосуточно находиться в пределах своих домов и дворов.

Накануне число заразившихся в России превысило тысячу человек. Четыре человека скончались.