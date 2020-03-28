Рестораны, парки и непродовольственные магазины закрыты с сегодняшнего дня в Петербурге

В городе усилены ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.

Работу в Петербурге продолжат аптеки, автозаправки и часть продуктовых магазинов. Небольшие специализированные лавки продолжать торговлю не смогут. С сегодняшнего дня закрыты все непродовольственные комплексы, развлекательные центры, театры, кинотеатры, выставки, зоопарк и вся сфера услуг. Запрещены любые массовые мероприятия численностью более пятидесяти человек. Также нельзя раздавать бесплатные газеты. Невозможно попасть в парки и сады. Кроме того, губернатор Александр Беглов распорядился закрыть религиозные учреждения. Однако представители Русской православной церкви заявили, что храмы останутся открыты для прихожан, несмотря на вводимые ограничения. На транспорте отменяются льготы, некоторые маршруты остановят работу.

Все эти запреты будут действовать минимум до 5 апреля.

Аналогичные меры введены и в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, в городе в ближайшие 9 дней будет нечего делать. Нерабочей объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавирус президент Владимир Путин.

Путин пообещал, что зарплата за эти нерабочие дни должна сохраниться в полном объеме.

В Минтруде накануне уточнили, что получающие оклад сотрудники могут рассчитывать на его выплату в таком размере, как и в рабочие дни, а работникам со сдельной системой выплатят компенсацию.

Между тем, многие люди жалуются, что никаких компенсаций им не платят, а некоторых и вовсе сокращают, поскольку руководство не хочет платить им за простой.