В США возник дефицит золота

Спрос на него резко вырос в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время в стране нет золотых слитков и монет в свободной продаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, дилеры распродали все запасы драгметалла и даже начали закрываться. Швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе призвал желающих приобрести их не беспокоить его по этому поводу.

Отмечается, что из-за нехватки золота банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. Там сказали газете, что двор столкнулся «с беспрецедентным уровнем спроса». Канада не в состоянии его удовлетворить, так как часть сотрудников отправлены по домам из-за эпидемии.