Власти Москвы уточнили, какое наказание ожидает пенсионеров за нарушение режима самоизоляции

Им не выплатят вторую часть материальной помощи в размере 2 тысяч рублей. Об этом рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты. Там пояснили, что тотального контроля не будет, но нарушителей можно вычислить в том числе при помощи системы видеонаблюдения. В ведомстве призвали пожилых москвичей соблюдать карантин для собственной безопасности.

Всех жителей Москвы старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома с 26 марта по 14 апреля и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. В качестве компенсации дополнительных расходов власти пообещали разовую помощь в размере 4 тысяч рублей. Первую часть начислили авансом, вторая ожидается по окончании режима при условии его соблюдения.