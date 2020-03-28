В Москве сегодня простятся с народной артисткой Инной Макаровой

Актриса умерла в среду на 94-м году жизни.

Прощание с Инной Макаровой будет проходить с 11 часов в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, где в последнее время находилась артистка. Похоронят исполнительницу главной роли в фильме «Девчата» на Троекуровском кладбище, сообщает Союз кинематографистов.

Творческий путь народной артистки начинался в Новосибирске, где прошли ее детство и юность. Там Инна Макарова поступила в драматический кружок в Дом художественного воспитания детей. Во время Великой Отечественной войны выступала перед ранеными и начала учиться во ВГИКе.

Позже были многочисленные роли в кино, в том числе в фильмах «Дело Румянцева», «Женитьба Бальзаминова», «Молодая гвардия», «Мертвые души», «Звезда эпохи». Специально для Инны Макаровой и Алексея Баталова писатель Юрий Герман создал сценарий фильма «Дорогой мой человек», в котором она сыграла роль геолога Вари.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям предложил увековечить в столице память Инны Макаровой.