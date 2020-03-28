Китай сегодня приостановил въезд в страну большинства иностранцев

Об этом ранее объявил МИД КНР в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Временный запрет на въезд в Китай иностранцев с действующими визами или видом на жительство вступил в силу в полночь. Правительство страны также приняло решение приостановить все научные, гуманитарные и прочие программы. Ограничения не будут распространяться на обладателей дипломатических паспортов, уточняет «Российская газета». Сроки их действия не уточняются.

Все эти меры стали продолжением ужесточения правил въезда в Китай иностранцев. Ранее был введен двухнедельный карантин для людей, прибывающих из стран, пострадавших от коронавируса. Кроме того, власти КНР резко сократили количество рейсов иностранных авиакомпаний – это также сказалось на числе въезжающих в страну.

Ограничения на въезд иностранцев связаны с тем, что Китаю практически удалось справиться с коронавирусом – большинство новых случаев связаны с людьми, приехавшими из-за рубежа, включая пострадавшие страны, такие как Италия, Испания, США и Иран.

Накануне стало известно, что США опередили Китай по количеству зараженных.