В Роскосмосе сегодня обсудят создание нового пилотируемого корабля «Орел» и выполнение гособоронзаказа в интересах Минобороны. Ранее сообщалось, что госкорпорация продолжит деятельность на предстоящей нерабочей недели, но с минимальным числом сотрудников. Первый полет многоразового корабля «Орел» без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем — на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов концепции освоения Луны.