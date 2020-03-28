В Роскосмосе сегодня обсудят создание нового пилотируемого корабля «Орел» и выполнение гособоронзаказа в интересах Минобороны. Ранее сообщалось, что госкорпорация продолжит деятельность на предстоящей нерабочей недели, но с минимальным числом сотрудников. Первый полет многоразового корабля «Орел» без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем — на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов концепции освоения Луны.
2020-03-28T05:11:00+03:00
2020-03-28T05:12:10+03:00
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05:11, 28 марта 2020
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