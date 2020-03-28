США могут предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам

Соединенные Штаты начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, что смогут покрыть как собственные

нужны, так и помочь тем, кто в них нуждается, например Италии, Великобритании, Испании и Германии. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент Дональд Трамп. Он отметил, что британский премьер Борис Джонсон в ходе телефонного разговора сказал, что им нужны такие аппараты. Ранее стало известно, что у Джонсона подтверждена коронавирусная инфекция.