На Камчатке свыше 60 российских туристов, вывезенных чартерным рейсом из Таиланда, не явились в поликлиники

Им грозит реальная ответственность, сообщает официальный сайт правительства края. Там говорится, что порядка 270 россиян вернулись 24 марта. Все получили специальные анкеты, в которых они указали свои контактные данные и адреса проживания, а также разъяснения о необходимости обратиться в медучреждения по месту жительства и самоизолироваться на двухнедельный срок. Однако часть из них до сих пор туда не обратилась.
2020-03-28T05:09:00+03:00
2020-03-28T05:10:06+03:00
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05:09, 28 марта 2020
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