На Камчатке свыше 60 российских туристов, вывезенных чартерным рейсом из Таиланда, не явились в поликлиники

Им грозит реальная ответственность, сообщает официальный сайт правительства края. Там говорится, что порядка 270 россиян вернулись 24 марта. Все получили специальные анкеты, в которых они указали свои контактные данные и адреса проживания, а также разъяснения о необходимости обратиться в медучреждения по месту жительства и самоизолироваться на двухнедельный срок. Однако часть из них до сих пор туда не обратилась.