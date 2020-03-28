Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Всего в составе более 700 пассажиров, сообщила в Фейсбуке Государственная погранслужба Украины. Рейс был специально организован по договоренности между странами для вывоза россиян и украинцев на родину в связи с коронавирусом. Перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения проверили состояние здоровья отъезжающих. Отмечается, что жалоб на самочувствие не зафиксировано. Ожидается, что завтра поезд вернется в Киев с гражданами Украины, которые сейчас находятся в России.
2020-03-28T05:07:00+03:00
2020-03-28T05:09:03+03:00
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05:07, 28 марта 2020
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