Родители суворовцев и нахимовцев просят отпустить по домам их детей на время эпидемии

Родители курсантов Суворовского и Нахимовского училищ, а также других подобных учебных заведений просят отпустить по домам их детей на время эпидемии. Открытое письмо к министру обороны Сергею Шойгу, мэру Москвы Собянину и вице-премьеру Татьяне Голиковой на сайте change.org подписали уже более 600 человек. По их словам, воспитанники учреждений, находящихся в ведении Минобороны, подвергаются неоправданному риску. Подростков в возрасте 10-16 лет не отпускают домой, тогда как все остальные школьники ушли на каникулы. Как сообщает источник «Новой газеты», курсантам запретили увольнительные, к ним не допускают родственников. Преподаватели ведут уроки из дома, но в учебные заведения приходит обслуживающий персонал, который потенциально может занести заразу извне. Кроме того, многие учащиеся готовятся к Параду Победы. Они, например, должны участвовать в репетиции, где будет собрано около 15 тысяч человек. В нынешних условиях родители считают такие мероприятия неприемлемыми.

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