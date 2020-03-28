Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве

За этим последует увольнение большинства сотрудников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, компания не смогла достичь договоренности с японским Softbank о привлечении дополнительного финансирования в размере 2 миллиардов долларов. Собеседники издания сообщили, что переговоры начались несколько месяцев назад, но сорвались на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике из-за коронавируса. Произошло это неделю назад, за несколько часов до того, как 34 спутника OneWeb были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Байконур. OneWeb и SoftBank от комментариев отказались.