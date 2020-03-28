«Аэрофлот» продолжит летать в Европу и США, несмотря на приостановку международного авиасообщения

Так, из европейских городов остаются рейсы в Лондон, Берлин, Брюссель, Дублин, Рим, Мадрид, Амстердам, Женеву и Париж. Из американских – только Нью-Йорк. По некоторым направлениям сокращается число полетов. Отменяются рейсы в Пекин и Гуанчжоу. Принадлежащая «Аэрофлоту» «Победа» с 1 апреля до 31 мая полностью останавливает выполнение полетов, в том числе внутри России. Компания стала первым в России крупным перевозчиком, которая пошла на такую меру на фоне эпидемии коронавируса. Ранее правительство объявило о запрете из-за пандемии всех регулярных и чартерных рейсов за границу.
2020-03-28T04:07:00+03:00
2020-03-28T04:08:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614419-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 28 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…