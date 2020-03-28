«Аэрофлот» продолжит летать в Европу и США, несмотря на приостановку международного авиасообщения

Так, из европейских городов остаются рейсы в Лондон, Берлин, Брюссель, Дублин, Рим, Мадрид, Амстердам, Женеву и Париж. Из американских – только Нью-Йорк. По некоторым направлениям сокращается число полетов. Отменяются рейсы в Пекин и Гуанчжоу. Принадлежащая «Аэрофлоту» «Победа» с 1 апреля до 31 мая полностью останавливает выполнение полетов, в том числе внутри России. Компания стала первым в России крупным перевозчиком, которая пошла на такую меру на фоне эпидемии коронавируса. Ранее правительство объявило о запрете из-за пандемии всех регулярных и чартерных рейсов за границу.