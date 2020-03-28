В России начинаются девятидневные выходные

Их объявил президент Владимир Путин, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, начиная с субботы будут закрыты все розничные магазины, за исключением продуктовых, зоомагазинов, аптек и салонов связи, а также автозаправок. Не будут работать парикмахерские, бани, косметические, массажные и СПА-салоны. С понедельника закроются рестораны, кафе и другие предприятия общепита. При этом можно будет заказать еду на вынос или ее доставку, продолжится и онлайн торговля. Уже не работают кинотеатры, театры, ночные клубы и библиотеки. Не удастся посетить и крупные парки, в том числе имени Горького, ВДНХ и Сокольники. Как сказал Собянин, в Москве в это время нечего будет делать, лучше находиться дома.

По последним данным, в Москве выявлено 703 случая заболевания новым коронавирусом, 18 человек выздоровели, четверо скончались.