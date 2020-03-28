Папа римский Франциск выступил с обращением к «Граду и миру» на пустой площади Ватикана

Папа римский Франциск выступил с обращением к «Граду и миру», в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса. 83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра в Ватикане — доступ к ней закрыт с 10 марта в рамках борьбы с распространением инфекции. Обращение транслировалось в Facebook, YouTube, на телевидении и по радио, сообщает информационный портал Святого престола Vatican News. Понтифик прочел отрывок из Евангелия от святого Марка о том, как Иисус Христос усмирил бурю, в которую попал с учениками. По словам Франциска, сейчас люди поняли, что находятся в одной лодке, «все уязвимы и дезориентированы, но в то же время все важны и нужны, все должны держаться вместе». Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию. Храмы в Италии закрыты в связи с коронавирусом как минимум до 3 апреля.
2020-03-28T03:07:00+03:00
2020-03-28T03:09:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614411-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 28 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…