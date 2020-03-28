Богослужения в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга приостановлены до 5 апреля

Исключение составит завтрашняя воскресная служба. Об этом сообщается в пятницу на сайте прихода храма-музея. Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению коронавируса, в котором среди прочего вводится запрет на посещение церквей (с исключением для их служителей) на периуд предстоящих девятидневных выходных. В РПЦ назвали этот запрет противоречащим Конституции, а также нарушающим право на свободу вероисповедния и отметили, что такие ограничения могут вводиться только федеральными законами. В Петербургской митрополии сообщили, что храмы города продолжат служение.