Пожилых москвичей во время нерабочей недели могут ожидать на улице беседы с росгвардейцами

Как сообщили ТАСС в столичном управлении Росгвардии, ее бойцы в эти дни будут обеспечивать общественный порядок в штатном режиме. Находясь на маршрутах патрулирования, они будут вести с людьми пожилого возраста профилактическую разъяснительную работу. Власти Москвы неоднократно призывали пенсионеров в нерабочую неделю не покидать своих домов из-за риска заразиться коронавирусом.