Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции о коронавирусе

Об этом сообщается на сайте российского постпредства. Документ предусматривает признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией. Странам предлагается вести сотрудничество друг с другом и с ВОЗ, оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН. Кроме того, инициатива предусматривает отказ от дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, а также признание необходимости распространения достоверной и научно-обоснованной информации о COVID-19. Российская делегация в ООН приступила к сбору комментариев к своей инициативе.