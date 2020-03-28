Отток машин из Москвы увеличился на 15% по сравнению с предыдущей неделей

В преддверии выходных столицу покинули порядка 730 тысяч автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. 25 марта президент России Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавируса объявил нерабочей неделю в период с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.
2020-03-28T02:11:00+03:00
2020-03-28T02:11:56+03:00
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02:11, 28 марта 2020
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