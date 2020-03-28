Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом решении в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, сообщает агентство «Анадолу». Ранее Турция уже приостановила авиасообщение с десятками стран. Число заболевших в Турции увеличилось за сутки на 2 тысячи человек почти до 5 700, свыше 90 человек скончались.