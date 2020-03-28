Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом решении в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, сообщает агентство «Анадолу». Ранее Турция уже приостановила авиасообщение с десятками стран. Число заболевших в Турции увеличилось за сутки на 2 тысячи человек почти до 5 700, свыше 90 человек скончались.
2020-03-28T02:08:00+03:00
2020-03-28T02:10:02+03:00
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02:08, 28 марта 2020
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