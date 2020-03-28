Президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах, стимулирующих экономику, более чем на 2 триллиона долларов

Они будут направлены на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ, в частности, предусматривает выплаты гражданам, чей доход составляет менее 99 тысяч долларов в год, пособия по безработице — 100 процентов зарплаты в течение четырех месяцев, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1200 долларов на человека. Ранее экономический пакет одобрил Сенат и Палата представителей Конгресса. Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере 800 миллиардов доларов.
2020-03-28T02:06:00+03:00
2020-03-28T02:08:28+03:00
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02:06, 28 марта 2020
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