Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 1,5 тысяч, свыше 860 выздоровели. США вышли на первое место в мире по количеству заразившихся COVID-19, обойдя Китай и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил это хорошо развитой системой тестирования.