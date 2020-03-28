Группа Rammstein опровергла информацию о коронавирусе у Тилля Линдеманна

Тест на COVID-19, который сдал фронтмен немецкого коллектива, показал отрицательный результат. «Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение», — говорится в Facebook музыкантов. Ранее газета Bild писала, что Линдеманн обратился к врачу с высокой температурой, после чего был госпитализирован в берлинскую клинику, где по данным издания у него выявили коронавирус. Издание Tag 24 отмечало, что музыкант почувствовал недомогание после возвращения из Москвы, где 15 марта давал концерт.
2020-03-28T01:11:00+03:00
2020-03-28T01:12:34+03:00
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01:11, 28 марта 2020
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