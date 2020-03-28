Китай поделится с американцами своим опытом по борьбе с коронавирусом

Об этом договорились по итогам телефонного разговора президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает пресс-пул Белого дома. По словам Трампа, значительная часть информации уже отправлена. Ее передали американским ученым.
2020-03-28T01:11:00+03:00
2020-03-28T01:11:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614387-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 28 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…