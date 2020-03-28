Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 100 тысяч 700 человек

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. Согласно этой информации, в стране скончались почти 1,5 тысячи инфицированных, поправились свыше 800. Таким образом, Соединенные Штаты более чем на 10 тысяч зарегистрированных случаев опередили Италию и на 15 тысяч — Китай.