Поиски пилота упавшего в Черное море Су-27 спустя двое суток прекращены

Теперь будут только подводные поиски — уже самолета, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Он отметил, что участники поисковой операции «обыскали каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами», однако ни летчик, ни следы самолета не были обнаружены на поверхности моря. 25 марта в Минобороны сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. В поисках пилота были задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекались вертолеты. Операция осложнялась ветром, волнами и низкой облачностью.