Поиски пилота упавшего в Черное море Су-27 спустя двое суток прекращены

Теперь будут только подводные поиски — уже самолета, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Он отметил, что участники поисковой операции «обыскали каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами», однако ни летчик, ни следы самолета не были обнаружены на поверхности моря. 25 марта в Минобороны сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. В поисках пилота были задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекались вертолеты. Операция осложнялась ветром, волнами и низкой облачностью.
2020-03-28T01:09:00+03:00
2020-03-28T01:09:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614383-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 28 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…