Владелец торговых центров «Мега» и IKEA, не будет взимать аренду с магазинов, закрытых в предстоящую выходную неделю

Владелец торговых центров «Мега» и IKEA, не будет брать арендную плату и сервисный сбор с магазинов, закрытых в предстоящую выходную неделю. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании Ingka Centres. В столичном регионе работают три торговых центра «Мега». На их сайтах сообщается, что с 28 марта по 5 апреля продолжат работать гипермаркет «Ашан», «Детский мир» и аптеки. На сайте IKEA указано, что магазины и дизайн-студии в ряде городов в этот период будут закрыты, но продолжат работу онлайн-магазин и бесконтактная доставка.