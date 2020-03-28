Владелец торговых центров «Мега» и IKEA, не будет взимать аренду с магазинов, закрытых в предстоящую выходную неделю

Владелец торговых центров «Мега» и IKEA, не будет брать арендную плату и сервисный сбор с магазинов, закрытых в предстоящую выходную неделю. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании Ingka Centres. В столичном регионе работают три торговых центра «Мега». На их сайтах сообщается, что с 28 марта по 5 апреля продолжат работать гипермаркет «Ашан», «Детский мир» и аптеки. На сайте IKEA указано, что магазины и дизайн-студии в ряде городов в этот период будут закрыты, но продолжат работу онлайн-магазин и бесконтактная доставка.
2020-03-28T01:07:00+03:00
2020-03-28T01:09:09+03:00
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01:07, 28 марта 2020
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