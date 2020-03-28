В России начинаются длинные выходные

Они продлятся 9 дней — до 5 апреля. Президент Владимир Путин объявил их, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Накануне число заразившихся превысило тысячу. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не выходные «в классическом понимании этого слова», нерабочие дни вводятся, чтобы минимизировать контакты между людьми. По его словам, продолжение работы и обучения в удаленном формате «не только не запрещается <...>, но приветствуется». А вот от многих привычных развлечений в эти дни придется отказаться. Будут закрыты рестораны, салоны красоты, развлекательные и торговые центры и все магазины, кроме продуктовых, аптек, салонов связи и зоомагазинов.