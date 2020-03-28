Традиционная экологическая акция «Час Земли» в этом году будет выглядеть иначе, чем обычно

Смысл акции весьма прост и принять участие в ней сможет любой желающий. Достаточно просто выключить у себя дома свет и не пользоваться электричеством 24 часа. В Москве акция начнется в 20.30 по местному времени и нарушать карантин не потребуется, поскольку от флешмобов придется отказаться. Государство, со своей стороны, снимет подсветку с многих знаменитых улиц и зданий. В столице в темноте скроется МГУ, Красная площадь и Тверская улица, а в Мурманске – местная телебашня. В Красноярске, где карантина пока нет, пройдет ночной забег на пять километров с фонариками. Каждый может преодолеть дистанцию где угодно. Потом можно обозначить маршрут на специальном сайте. Зарегистрироваться на портале Часа Земли важно и потому, что по общему количеству присоединившихся будет определена столица акции, которой в разные годы становились Липецк и Сургут.



В прошлом году акцию в России поддержали в восьмистах городах .