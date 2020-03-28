Роскомнадзор потребовал от некоторых сайтов удалить информацию о стягивании к Москве росгвардейцев из-за коронавируса

Роскомнадзор потребовал от некоторых сайтов удалить информацию о стягивании к Москве сотрудников Росгвардии из-за коронавируса.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о сведениях, в которых утверждается, что столица готовится к закрытию на карантин. Это, как и данные о стягивании по этой причине к Москве росгвардейцев, в Роскомнадзоре называют фейком. Там отметили, что получили требование Генпрокуратуры и уже направили администраторам различных сайтов уведомления об удалении подобных публикаций. При этом о каких именно сайтах идет речь и какой направленности, не уточняется. Бойцы Росгвардии, уверяют в Роскомнадзоре со ссылкой на правительство Москвы, лишь перевозятся для тренировок в рамках подготовки Парада Победы.

Это уже не первое подобное требование ведомства: ранее Роскомнадзор уже предписывал ряду СМИ удалить информацию о коронавирусе, которую в Генпрокуратуре посчитали ложной. В частности, с сайта «Эха Москвы» по требованию ведомства были удалены запись и расшифровка программы «Особое мнение» с политологом Валерием Соловьем, где он высказывал свою позицию по числу жертв коронавируса в России.

В середине недели Международный Комитет защиты журналистов призывал российские власти «остановить цензуру» публикаций в СМИ о коронавирусе.