Z Архив новостей новости
5 11 6 5005
00:02, 28 марта 2020

В России с этого дня вводится ряд ограничений из-за распространения коронавируса

Самые жесткие меры будут действовать в Москве.

Остаться дома на время вынужденных каникул призвал в минувший четверг Владимир Путин, который в специальном обращении к россиянам также озвучил пакет экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Конкретные ограничения вводятся как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, премьер Мишустин дал поручение приостановить работу курортов и объектов общественного питания.
Не дожидаясь решения правительства, об ограничениях заявили в московской мэрии. Кроме ресторанов, кафе и баров, которым разрешили работать на доставку, в столице закроют торговые центры, салоны красоты и крупнейшие парки города. Аптеки и продовольственные точки продолжают работу. Пожилым людям старше 65 лет уже рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости. Всем без исключения горожанам советуют воздержаться от посещения церквей, мечетей и других религиозных объектов.

В Кремле накануне пояснили, что нерабочая неделя с понедельника объявлена для сокращения контактов между людьми. Речь не идет о традиционных выходных или праздниках, удаленная работа и дистанционное обучение не запрещаются, а даже приветствуется, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 марта Поздравить…

5 318 6 6486 23.03
Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин Решение было принято после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей в пятницу прививку, сообщает кабмин ФРГ

5 73 6 26074
Новости

Путин в ходе саммита G20 по коронавирусу призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран Владимир Путин отмечал, что связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабным потрясением, чем кризис 2008 и 2009 годов…

5 84 6 11115
Новости

Россия готова при необходимости помочь США в борьбе с распространением коронавируса Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов…

5 93 6 13310
Новости

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды…

5 77 6 11369
Блоги

Карина Орлова журналист

Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…

5 330 6 48380 21.03
Новости

Каждая американская семья получит по три тыс. долл Это предусмотрено законопроектов в рамках пакета мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса

5 76 6 28032
Блоги

Алексей Мельников публицист

Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…

5 60 6 9156 21.03
Новости

Обнуление президентских сроков Владимира Путина поддержала примерно половина россиян Еще столько же высказались против…

5 57 6 8936
Новости

В ГД внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории РA Как передает Интерфакс, это инициатива самого кабмина…

5 37 6 6031
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 33 6 5576
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 44 6 7461
Новости

ВШЭ сочла неприемлемыми высказывания своего профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте» В ВУЗе пообещали созвать комиссию по этике с целью дать оценку его словам…

5 88 6 14891
Новости

Рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга Газпрома Он изменен со стабильного на негативный…

5 37 6 6374
Новости

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Это произойдет в ближайшие часы…

5 38 6 6760
Новости

Пожилых москвичей во время нерабочей недели на улице могут ожидать встречи с росгвардейцами Как сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Москве, ее бойцы в эти дни будут охранять общественный порядок в штатном режиме…

5 42 6 7744

Популярное за неделю

Новости

Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной Об этом пишет газета Stampa со ссылкой на свои источники…

5 184 6 236476
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 63 6 135919 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование

3236298
«Судебные процессы США, вторая половина XIX в.»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 2779 22.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 245 6 726470 26.03
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Почему врачи против тестов на коронавирус Почему врачи против тестов на коронавирус Что скрывает от нас главврач больницы в Коммунарке, куда свозят всех зараженных коранавирусом в Москве? Когда и как Москву накроет эпидемия?..

5 103 6 197597 22.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8404152
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4423741

Сегодня в эфире