Группа Rammstein опровергла информацию коронавирусе у своего лидера

Тест на коронавирус, который сдал фронтмен группы Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат. Об этом сообщается в ФБ коллектива. При этом факт нахождения Линдеманна в больнице, в отделении интенсивной терапии в заявлении группы подтверждается. Ранее таблоид Bild сообщил, что солист лежит в больнице в Берлине с коронавирусом.