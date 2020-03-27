В США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом

Согласно подсчетам профессора университета Джонса Хопкинса Пола Ротмана, количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов — каждые три дня. Ранее Дональд Трамп объяснил выход Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом хорошо функционирующей системой тестирования.