В США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом

Согласно подсчетам профессора университета Джонса Хопкинса Пола Ротмана, количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов — каждые три дня. Ранее Дональд Трамп объяснил выход Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом хорошо функционирующей системой тестирования.
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