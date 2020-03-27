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23:00, 27 марта 2020

«Аэрофлот» до 30 апреля приостанавливает рейсы в Пекин и Гуанчжоу

Как сообщается на сайте перевозчика, компания также сокращает количество рейсов в Шанхай.



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