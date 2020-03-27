FT: Британская компания-стартап OneWeb в ближайшие часы может объявить о банкротстве

За этим последует увольнение большинства сотрудников. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет «Файнэншл таймс». По информации британского издания, OneWeb не удалось договоренности с японским холдингом «Софтбанк» о привлечении 2 млрд долларов. Одной из причин провала переговоров стало ухудшение мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. На сегодняшний день спутниковая группировка OneWeb доведена до 74 аппаратов.
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