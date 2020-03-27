Пожилых москвичей во время нерабочей недели на улице могут ожидать встречи с росгвардейцами

Как сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Москве, ее бойцы в эти дни будут охранять общественный порядок в штатном режиме. Находясь на маршрутах патрулирования, они будут вести с пожилыми людьми профилактическую разъяснительную работу. Власти Москвы неоднократно призывали пенсионеров в нерабочую неделю не покидать своих домов из-за риска заразиться коронавирусом.