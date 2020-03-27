В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом

По данным столичного оперативного штаба, речь идет о 56-летней женщине.

Умершая от коронавируса пациентка, как говорят власти, была без одного легкого, которое она потеряла в результате онкологического заболевания. Как отмечается, когда она попала в больницу, у нее была зафиксирована левосторонняя пневмония. 56-летняя погибшая, добавили в оперативном штабе, скончалась на фоне полиорганной недостаточности.

Чуть ранее утром власти сообщали о гибели 70-летней пациентки с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией. А в среду столичная мэрия подтвердила первые в России случаи смерти от новой формы болезни – это были также пожилые пациенты.

При этом в официальную статистику, помимо четырех погибших, не включается кончина в Москве еще одной пожилой пациентки с положительным тестом на коронавирус. Столичные власти уверяют, что она скончалась не от него, а от сердечно-сосудистого заболевания и оторвавшегося тромба. Всего же в России выявлено уже чуть более тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 703 – в Москве.

Столичный мэр Сергей Собянин, в свою очередь, вновь призвал москвичей оставаться дома из-за угрозы коронавируса во время длинных выходных с 28 марта по 5 апреля.