Знаменитый американский музыкант, нобелевский лауреат Боб Дилан записал первую за последние 8 лет песню. Она называется «Самое грязное убийство» и посвящена 35-му президенту США Джону Кеннеди. Композиция длится 17 минут и ранее не издавалась.
2020-03-27T21:03:00+03:00
2020-03-27T21:03:26+03:00
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21:03, 27 марта 2020
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