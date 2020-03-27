Знаменитый американский музыкант, нобелевский лауреат Боб Дилан записал первую за последние 8 лет песню. Она называется «Самое грязное убийство» и посвящена 35-му президенту США Джону Кеннеди. Композиция длится 17 минут и ранее не издавалась.