Цукерберг и Гейтс направят 25 млн долларов на исследование препаратов для лечение зараженных коронавирусом

Глава «Фейсбук» Марк Цукерберг и один из основателей «Майкрософт» Билл Гейтс направят 25 млн долларов на исследование препаратов для лечение зараженных коронавирусом. А первая ракетка мира серб Новак Джокович пожертвовал €1 млн на борьбу с распространением коронавируса в своей стране. Как передает Reuters, на деньги теннисиста будут закуплены аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.
2020-03-27T20:32:00+03:00
2020-03-27T20:33:53+03:00
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20:32, 27 марта 2020
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