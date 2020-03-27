Цукерберг и Гейтс направят 25 млн долларов на исследование препаратов для лечение зараженных коронавирусом

Глава «Фейсбук» Марк Цукерберг и один из основателей «Майкрософт» Билл Гейтс направят 25 млн долларов на исследование препаратов для лечение зараженных коронавирусом. А первая ракетка мира серб Новак Джокович пожертвовал €1 млн на борьбу с распространением коронавируса в своей стране. Как передает Reuters, на деньги теннисиста будут закуплены аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.