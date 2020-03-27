Карантин во Франции продлен еще на две недели

Такое решение принял премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Ранее планировалось, что карантин закончится 31 марта. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры. Жителям Франции запретили покидать дома за исключением походов в магазин, аптеку или для коротких прогулок.