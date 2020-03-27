Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона

Из-за угрозы распространения коронавируса чемпион и обладатели медалей определены не будут. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки». Как заявил ТАСС президент Единой лиги Сергей Кущенко, решение взвешенное и в данной ситуации единственно верное.