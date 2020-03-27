«Почта России» на следующей, нерабочей неделе переходит на особый режим

С 30-го марта по 1 апреля все отделения, кроме круглосуточных, работать не будут. Как пояснил гендиректор госкомпании Максим Акимов, цель этой меры – минимизировать посещение гражданами отделений в условиях распространения коронавируса. При этом «Почта России» обещает обеспечить полную и своевременную доставку пенсий и пособий тем, кто получает их на дому.