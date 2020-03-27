РКН потребовал от ряда сайтов удалить информацию о, якобы, стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба ведомства, администраторам сетевых ресурсов направлены соответствующие уведомления. В РКН утверждают, что эти сведения не соответствуют действительности. В правительстве Москвы ранее сообщали, что автотехника Росгвардии используется для тренировок парада Победы.