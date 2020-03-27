Осужденный по «московскому делу» Кирилл Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

Российский суд приговорил его к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти.

Кирилл Жуков жалуется на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний. В документе, направленном в Европейский суд по правам человека, указано, что российский суд не был справедливым. В частности, процесс длился всего один день, а на подготовку к прениям ему дали час. Более того, как отмечает Жуков, судья отказался вызвать свидетеля, который был очевидцем события, и никак не обосновал свой отказ. Назначенное наказание в обращении в ЕСПЧ называется несоразмерным за действие, заключающиеся только в возможном соприкосновении кончиков пальцев с защитным стеклом шлема сотрудника Росгвардии.

Жалоба может быть коммуницирована Страсбургским судом как сразу после снятия карантина, так и через несколько лет, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат, руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

В ЕСПЧ пожалуются все осужденные по «московскому делу», заключил представитель «Агоры».