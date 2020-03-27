Замминистра энергетики: Цена нефти может вырасти во втором полугодии до 40 долларов за баррель

Такой прогноз в интервью РБК дал замминистра энергетики Павел Сорокин. Но для этого, по его словам, не должно быть более никаких потрясений. Он назвал цену нефти в 25 долларов за баррель панической и предположил, что спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов по коронавирусу.