Глава МВФ: Мировая экономика вошла в глубокую рецессию

Это констатирует глава МВФ Кристалина Георгиева МВФ. По ее словам, она аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. По мнению Георгиевой, восстановление начнется не ранее 2021 года.