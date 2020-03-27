Центризбирком будет продолжать вести агитацию по поводу общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, большинство мероприятий состоится. Сохранится и наружная реклама. Досрочное голосование, которое должно было стартовать 1-го апреля, соответственно, пока не состоится.

Как сказала Памфилова, ЦИК продолжит следить за развитием ситуации с коронавирусом.



Число сторонников и противников обнуления президентских сроков Владимира Путина среди россиян почти одинаково. Как следует из опроса «Левада-центра», 48% — за, 47% — против. За обнуление выступают, в основном, представители неблагополучных слоев населения, — подчеркнул «Эху» директор центра Лев Гудков.

Гудков полагает, что в условиях нестабильной ситуации в России и в мире число противников переизбрания Путина будет возрастать.

Кстати, в Кремле сегодня сказали, что результаты опроса «Левада-центра» не соответствуют социологическим данным, которыми располагает администрация президента.

Коронавирус, безусловно, нарушил политические планы Владимира Путина, связанные с поправками в Конституцию. В то же время он вряд ли помешает властям России провести мероприятия по случаю 75-летия Победы. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Олег Кашин.

Кстати, на этой неделе в Кремле впервые не исключили, что Парад может быть перенесен.